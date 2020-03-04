Война на Донбассе: стало известно имя бойца, погибшего 3 марта

Военный был призван на службу в Черниговской области

На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил 3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко.

Боец проходил службу в воинской части А4427, сообщили в Facebook Черниговского областного военкомата.

"Командование … с глубокой скорбью сообщает, что 3 марта, во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации, погиб старший сержант Владимир Черненко, 28 января 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Боец проходил службу по контракту с 1 марта 2017, его призвал Новоград-Сиверский городской военный комиссариат.

Военные выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего воина.

Стоит напомнить, что, кроме погибшего воина, ВСУ потеряли пять человек ранеными.

Днем ранее, 2 марта, оккупанты 13 раз обстреливали украинские позиции. Тогда двое бойцов были ранены, еще трое получили боевые травмы.

1 марта боевики из противотанкового ракетного комплекса уничтожили военный грузовик в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района. Тогда один боец погиб, еще четверо были ранены.

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться