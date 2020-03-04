Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Один боец погиб, еще пятеро – ранены

За прошлые сутки, 3 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще пятеро – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

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четыре раза неподалеку Широкино стреляли из минометов калибра 82 мм – враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Зайцево велся огонь из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским ударили из миномета калибра 82 мм – 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил только один обстрел:

вблизи Луганского боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 2 марта оккупанты 13 раз ударили по украинским позициямна Донбассе. Тогда двое военнослужащих были ранены, еще трое – получили боевые травмы.

А 1 марта боевики из противотанкового ракетного комплекса уничтожили военный грузовик в районе населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района.

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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