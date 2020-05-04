На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 3 мая, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения и трое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды стреляли у Широкино
- по окрестностям Богдановки дважды велся огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
- у Старогнатовки враг дважды применил стрелковое оружие
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- по защитниках Орехово ударили из минометов 82-го калибра
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмы", - рассказали в ООС.
По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.
Ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.
Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:
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