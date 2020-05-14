На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 13 мая, российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий погиб, двое – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

по окрестностям Старогнатовки дважды ударили из гранатометов различных систем

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:

вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра – 20 мин, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

по окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

рядом с Катериновкой боевики применили 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", – рассказали в ООС.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины ранили трех российских оккупантов.

Напомним, 12 мая на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – оккупанты устроили девять обстрелов. Один военнослужащий получил ранения.

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О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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