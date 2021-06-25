На Донбассе не утихают обстрелы – ранен боец ВСУ

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – его госпитализировали

На Донбассе в результате вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 июня, боевики 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Вблизи населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра. В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

оккупанты применяли 120-мм минометы. Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Приазовье, неподалеку Водяного , враг обстреливал наших военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

, враг обстреливал наших военных из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле – из минометов 82-го калибра. Возле Красногоровки вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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С начала текущих суток, 25 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного , что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, представитель ООН проверила КПВВ, работу которых блокируют боевики.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией