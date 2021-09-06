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На Донбассе не замолкают выстрелы. Где стреляли боевики

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
6 сентября, 09:12
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Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших среди бойцов ВСУ нет
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com/24th.brigade

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 5 сентября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

  • Вблизи Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

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С начала текущих суток, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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