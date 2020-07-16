На Донбассе обезвредили бесконтактную мину: производят только в России

Мина приводится в действие сейсмическими датчиками, а радиус поражения составляет 30 метров

На Донбассе украинские военные обнаружили и обезвредили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России. Это взрывное устройство запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

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Мина была установлена недалеко от поселка Новотошковское, в Попаснянском районе, сообщили на официальном сайте Службе безопасности Украины.

По данным спецслужбы, установленное вблизи линии разграничения взрывное устройство представляло угрозу для местных жителей.

"НВУ-П "Охота" является комплектом из пяти противопехотных мин, которые приводятся в действие во время регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики. Радиус поражения от центра установки блока управления составляет 30 метров", - подчеркнули в СБУ.

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Отмечается, что само взрывное устройство изъяли следователи, чтобы приобщить как вещественное доказательство к материалам уголовного производства, открытого по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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Мины, которые входили во взрывное устройство, уничтожили саперы из состава Объединенных сил. Сейчас устанавливаются люди, причастные к установке взрывного устройства вблизи населенного пункта.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода.

15 июля стало известно, что удалось забрать тело разведчика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

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