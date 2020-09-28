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На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли позиции ВСУ

28 сентября, 07:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 27 сентября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Опытного противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Бойцы ВСУ провели успешную тренировочную миссию на учениях в Германии, смотрите видео:

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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