Россия готовит боевиков на Донбассе к наступлению: появились тревожные разведданные

/ Фото: Минобороны РФ

На днях сообщалось, что Россия отработает вторжение в Украину, а теперь стало известно, что возросла интенсивность оккупантов в снабжении боевиков и готовит их к наступательным действиям. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ увеличивает объемы поставок материально-технических средств для соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с начала сентября с территории РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено более четырех тысяч тонн горючего.

Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в объезд пунктов пропуска.

Реклама

Читайте также: В Минобороны назвали главные "военные" сценарии для Украины

"Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена ​​изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск. Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определены отработка вопросов ведения активных, в т.ч. наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

А тем временем на фронте противник продолжает нарушать договоренности и обстреливает позиции украинских военных и даже мирных жителей. Так, на одном из направлений ответным огнем ВСУ ракетой уничтожили блиндаж боевиков: Смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама