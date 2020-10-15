На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 октября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки украинские военные зафиксировали единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.
Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи населенных пунктов Причепиловка и Новотошковское – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики ударили из гранатометов.
Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.
Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк