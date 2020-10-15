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На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

15 октября, 07:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 октября, они три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки украинские военные зафиксировали единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

Так, враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи населенных пунктов Причепиловка и Новотошковское – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В тренде
На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ
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Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики ударили из гранатометов.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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