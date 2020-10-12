На Донбассе снова обстрелы: боевики ударили из гранатометов

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорского и Зайцево – из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты применили стрелковое оружие и автоматический станковый гранатомет в районе населенного пункта Ломакино. Наши военные в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Авдеевки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета.

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Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе активизировались .

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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