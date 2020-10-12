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На Донбассе снова обстрелы: боевики ударили из гранатометов

12 октября, 07:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 11 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Марьинки противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорского и Зайцево – из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты применили стрелковое оружие и автоматический станковый гранатомет в районе населенного пункта Ломакино. Наши военные в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Авдеевки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета.

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Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе активизировались .

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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