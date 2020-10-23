На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 октября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенных пунктов Артема и Шумы противник применил стрелковое оружие. А в районе Новолуганского оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, вблизи населенного пункта Широкино украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено", – говорится в сообщении.

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Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в штабе.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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