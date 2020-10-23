Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ

23 октября, 07:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 октября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи населенных пунктов Артема и Шумы противник применил стрелковое оружие. А в районе Новолуганского оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, вблизи населенного пункта Широкино украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено", – говорится в сообщении.

Реклама

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В тренде
Под Запорожьем из больницы сбежала девочка-подросток с подозрением на COVID-19

"По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в штабе.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade
Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина
Украинские военные попали под обстрел боевиков на Донбассе
Украинские военные попали под обстрел боевиков на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять