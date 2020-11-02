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На Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие

2 ноября, 07:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 1 ноября, они дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Водяное враг применил стрелковое оружие. На провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, неподалеку Водяного украинские военные задокументировали пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в сообщении.

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Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе погибли два бойца ВСУ.

Украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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