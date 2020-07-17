Погибший на Донбассе медик ВСУ был гражданином одной из стран ЕС

Убитый на Донбассе военный медик ВСУ Николай Илин был гражданином Эстонии, однако он не имел права принимать участие в конфликте на востоке Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу, передает эстонское издание ERR.

По его словам, боец получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации, после того, как подал соответствующее заявление, а также отказался от белорусского гражданства.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", – сказал Рейнсалу.

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В то же время эстонский министр намекнул, что Илин не имел права принимать участия в боевых действиях и сейчас украинская сторона устанавливает его роль и статус в военной деятельности в Донбассе.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", – сказал глава МИДа, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

А тем временем в штабе Объединенных сил заявили, что российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск погибшего медика, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.

"Сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцево погиб военный медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. 15 июля стало известно, что удалось забрать тело разведчика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

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