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На Донбассе оккупанты подготовили списки для получения паспортов РФ

Сегодня, 03:39

По словам Лисянского, на оккупированных территориях агитация за российские паспорта проводилась в течение двух лет.

Фото: Getty Images

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что на оккупированных территориях уже составили списки для получения российских паспортов.

Об этом сообщает 112 Украина.

"У меня есть такая информация от партнерских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает офис по поводу мониторинга нарушений прав на оккупированных территориях, что на сегодня списки людей, желающих получить паспорта, сформированы. Они после майских праздников активно начнут выдачу этих паспортов – все это прогнозируемо, они к этому готовились", – заявил Лисянский.

По его словам, имеет место четкий сценарий. "Оккупационные администрации, которые работают в Луганской и Донецкой областях, к этому подготовлены, и этот указ является для них сигналом, чтобы они начинали работать. Информация имеется у правозащитников, что такие списки составлены, и людей приглашали, чтобы они писали заявления, что желают получить эти паспорта. Эти заявления отдавались представителям оккупационных администраций", – отметил Лисянский, уточнив, что сам таких списков не видел.

Он также сообщил, что на оккупированных территориях агитация за российские паспорта проводилась в течение двух лет.

"У граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздавали", – заметил Лисянский.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Путин, Донбасс, гражданство, списки, паспорт, ОРДЛО, Лисянский

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