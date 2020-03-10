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Коронавирус на Донбассе: оккупанты задержали "подозреваемую" из России

10 марта, 12:34

Татьяна Очеретяна

На границе с Россией у нее была температура 37,2

На оккупированной территории Донбасса местные самопровозглашенные "власти" сообщили о первом подозрении на заражение коронавирусом. Женщину госпитализировали.

Так называемая пресс-служба "Минздрава ДНР" написала, что 6 марта женщина прилетела из Китая в Москву и тогда тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Затем, как сообщается, при прохождении КПВВ "Новошахтинск" на границе с Россией 9 марта у нее зафиксировали температуру 37,2.

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"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", — говорится в заявлении оккупантов.

Также сообщается, что за всеми людьми, которые контактировали с пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине первый случай заражения вирусом зафиксировали у жителя Черновцов, который с женой вернулся из отдыха в Италии. Сейчас его состояние стабильное, однако симптомы до сих пор сохраняются.

Также рядом с Закарпатьем инфекцию обнаружили еще у одного человека. Случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода.

Также в ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции. Для полного излечения от болезни может потребоваться несколько недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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