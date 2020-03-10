Коронавирус атакует: новый случай обнаружили рядом с Закарпатьем

Пока в Черновцах лечат зараженного коронавирусом украинца, рядом с Закарпатьем инфекцию обнаружили еще у одного человека. Об этом сообщает Мukachevo.net.

Как выяснилось, случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода. Молодого мужчину госпитализировали еще 7 марта, но только сейчас результаты подтвердили коронавирус. Инфицированный недавно вернулся с отдыха во Франции. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Кроме того, известно, что госпитализированный – работник завода U.S. Steel в Кошице. Но там рассказали, что после отпуска работник еще не возвращался к работе.

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Ранее мы писали, что медикам пока не удалось вылечить инфицированного коронавирусом нового типа жителя Черновцов. Чтобы осмотреть мужчину и проверить правильность лечения, в город приедет врач Всемирной организации здравоохранения.

"Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", – рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Кроме того, в ближайшее время в Черновцах появятся необходимые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

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