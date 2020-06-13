На Донбассе оккупанты применили артиллерию и минометы: ранен боец ВСУ

Украинский воин был ранен под Мариуполем

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций.

Под вражеским огнем ранение получил один боец Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

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Так, украинские позиции обстреливались в районе Славного, Пищевика, Крымского и Луганского (артиллерийские системы находились возле жилых домов на окраине Калининского).

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Подразделения ВСУ адекватно ответили на вражеский огонь, потери оккупантов уточняются.

Напомним, сегодня, 13 июня, шестая годовщина освобождения Мариуполяот банд сепаратистов. В этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть сделает все, чтобы "однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму".

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Кроме того, за прошедшие сутки,12 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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