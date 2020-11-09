На Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 8 ноября, они один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенного пункта Водяное враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Наши защитники в ответ оружие не применяли.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", – добавили в штабе.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.
Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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