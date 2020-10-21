На Донбассе снова обстрелы: украинский военный получил травму

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск оккупанты провоцировали наших защитников из стрелкового оружия. А неподалеку Авдеевки они трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники в ответ на провокацию оружие не применяли.
"К сожалению, в результате враждебного выстрела один украинский защитник получил акубаротравму (повреждение, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны – ред.). Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – добавили в штабе.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.
Ранее мы сообщали, что военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100".
Также напомним, на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк