На Донбассе снова обстрелы: украинский военный получил травму

Бойцы ВСУ на провокации не отвечали

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 20 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск оккупанты провоцировали наших защитников из стрелкового оружия. А неподалеку Авдеевки они трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наши защитники в ответ на провокацию оружие не применяли.

"К сожалению, в результате враждебного выстрела один украинский защитник получил акубаротравму (повреждение, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны – ред.). Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на Приазовье, в районе населенного пункта Павлополь, украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

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"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – добавили в штабе.

В тренде Ситуация на Донбассе: в Авдеевке противник устроил провокацию

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не было.

Ранее мы сообщали, что военные показали, как летает новейший беспилотник "Лелека-100".

Также напомним, на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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