На Донбассе оккупанты шесть раз нарушили "тишину"

С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.
Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Три обстрела позиций украинских военных боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Крымского, Луганского и Новолуганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики также совершили три обстрела по позициям Объединенных сил: в районе Новомихайловки, и Лебединского.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как сообщалось, за минувшие сутки, 16 ноября, враг не менее 15 раз нарушил Минские договоренности, в результате чего один боец погиб.
Сутками ранее военнослужащие ВСУ 13 раз попали под обстрелы на Донбассе. В результате этого один из них получил боевую травму.
Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября - им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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