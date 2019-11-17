На Донбассе оккупанты шесть раз нарушили "тишину"

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С начала текущих суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Три обстрела позиций украинских военных боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Крымского, Луганского и Новолуганского.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики также совершили три обстрела по позициям Объединенных сил: в районе Новомихайловки, и Лебединского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Как сообщалось, за минувшие сутки, 16 ноября, враг не менее 15 раз нарушил Минские договоренности, в результате чего один боец погиб.

Сутками ранее военнослужащие ВСУ 13 раз попали под обстрелы на Донбассе. В результате этого один из них получил боевую травму.

Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября - им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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