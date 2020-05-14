На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ: что о нем известно

Медики пытались спасти Александра, но он скончался во время операции

На Донбассе украинская армия снова понесла потери. Вчера, 13 мая, пуля вражеского снайпера убила молодого военнослужащего из Винницкой области. О смерти своего земляка сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

​​Александр Карпику было всего 24 года. Ранили его, как рассказала на своей странице в Facebook нардеп Лариса Билозир, под Катериновкой в Луганской области. Родом боец был из села Буды Тростянецкого района.

Фото: Лариса Билозир, Facebook

"Александр входил в 30 бригаду Новоград-Волынского полка. В армии прослужил четыре года. Еще не был женат", – отметила Билозир.

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Во время обстрела Александр получил пулевое сквозное проникающее ранение. Врачи пытались спасти жизнь молодого военнослужащего, но он скончался во время операции. Сейчас дата и время похорон погибшего уточняются.

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Напомним, 13 мая российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

О том, как украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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