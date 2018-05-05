На Донбассе открыли новый отдел полиции

Этот поселок до сих пор не восстановили после обстрелов 14-го года

Новый отдел полиции сегодня открыли в Станице Луганской. В полукилометре от линии разграничения — этот поселок до сих пор не восстановили после обстрелов 14-го года. До основания разрушены полторы сотни домов, тысячи – повреждены.

Системно приводить их в порядок и в целом инфраструктуру Станицы пообещали губернатор области и министр внутренних дел. Арсен Аваков также представил нового начальника полиции Луганской области. И передал правоохранителям и спасателям новую технику. В скором времени, пообещал, отремонтированный отдел полиции откроется и в Попасной.

"Райотдел милиции был здесь уничтожен арт-обстрелом в 2014 году. И что символично находился он на улице со странным названием Донбасс-Москва. И сейчас там руины. Новый райотдел полиции у нас стоит на улице Мира. Я хочу чтобы никто не сомневался в стратегии украинской власти, украинского народа — воссоздать целостность нашей украинской территории", – говорит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Для Станицы Луганской и в целом для Луганской области это знаковое событие. Не в том, что финансами отстроена полиция. Сам факт, что действительно 4 года наша полиция Станицы Луганской, как отдел, ютилась в двух комнатах. И о какой тогда безопасности, комфортном и быстром реагировании шла речь", – рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции в Луганской области Сергея Колесника.

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Ранее в Командовании операции Объединенных сил на Донбассе пообещали, что блокпостов на дорогах региона станет меньше, а режим их работы будет изменен.При этом конкретного числа контрольных пунктов, а также сроков и мест их расположения силовики не уточнили.