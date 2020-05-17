На Донбассе под обстрел боевиков попал патруль ОБСЕ

В пятницу, 15 мая, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса, где наемники не прекращают нарушать режим тишины..

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Патруль в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Березовское, где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждении в этом населенном пункте.

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"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели два огневых неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что команда СММ немедленно переместилась на другую позицию примерно в 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации безопасности.

Ранее В Луганской области боевики не пропускали международных наблюдателей ОБСЕ на блокпостах. Также они обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ).

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" попала под обстрел на Донбассе. Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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