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На Донбассе под вражескими обстрелами погиб боец ВСУ

17 июня, 18:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 июня оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, устраивая обстрелы украинских позиций.

Под вражеским огнем погиб один боец Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

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В штабе уточнили, что в районе Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Под Луганским оккупанты применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем, а в районе Шумов – стрелковое оружие.

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Накануне, 16 июня, боевики устроили девять обстрелов украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил боевую травму

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Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ потери обстрелы оккупанты потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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