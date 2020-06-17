На Донбассе под вражескими обстрелами погиб боец ВСУ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 июня оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, устраивая обстрелы украинских позиций.
Под вражеским огнем погиб один боец Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что в районе Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.
Под Луганским оккупанты применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем, а в районе Шумов – стрелковое оружие.
Накануне, 16 июня, боевики устроили девять обстрелов украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил боевую травму
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
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