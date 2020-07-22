На Донбассе погиб 19-летний морпех: стало известно имя (фото)

Украинским бойцом, погибшим 21 июля на Донбассе под Павлополем, оказался военнослужащий отдельного батальона морской пехоты ВСУ Артем Козий. Наш защитник получил осколочное ранение в результате разрыва гранатометного снаряда и скончался в госпитале. Об этом сообщили на странице 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.
Отмечается, что погибший военный был уроженцем Южноукраинска Николаевской области. Ему было всего 19 лет.
"Более семи часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее. Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся с миром, казак, мы отомстим!" - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 21 июля российские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Также напомним, погибший на Донбассе украинский боец получил смертельное ранение в голову.
Как ВСУ уничтожили позиции боевиков – смотрите видео.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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