На Донбассе погиб 19-летний морпех: стало известно имя (фото)

Медики больше семи часов боролись за его жизнь

Украинским бойцом, погибшим 21 июля на Донбассе под Павлополем, оказался военнослужащий отдельного батальона морской пехоты ВСУ Артем Козий. Наш защитник получил осколочное ранение в результате разрыва гранатометного снаряда и скончался в госпитале. Об этом сообщили на странице 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

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Отмечается, что погибший военный был уроженцем Южноукраинска Николаевской области. Ему было всего 19 лет.

"Более семи часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее. Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся с миром, казак, мы отомстим!" - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что 21 июля российские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Также напомним, погибший на Донбассе украинский боец получил смертельное ранение в голову.

Как ВСУ уничтожили позиции боевиков – смотрите видео.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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