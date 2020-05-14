На Донбассе погиб офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого: фото

Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских военнослужащих – в зоне проведения боевых действий погиб 30-летний майор Андрей Суприган. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный – заместитель командира майор Суприган Андрей Валерьевич 1990 года рождения. Служил в отдельном отряде спецназначений. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени", – говорится в сообщении.

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Садовый отметил, что офицер в боевых действиях на Донбассе участвовал с начала российской агрессии. Как сообщает издание Zaxid.net, погибший – выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

На Донбассе мужчина выполнял боевые задачи в различных точках фронта: Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево. Также он воевал по линии разграничения, на вражеской территории.

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Орденом Богдана Хмельницкого III степени указом президента Украины Андрея наградили в 2015 году. А орден Богдана Хмельницкого II степени ему вручили в 2016 году.

Напомним, 13 мая на Донбассе пуля вражеского снайпера убила молодого военнослужащего из Винницкой области. Бойцу было всего 24 года.

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Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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