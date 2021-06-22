Українська
$ 27,19
32,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Ситуация на Донбассе. За сутки оккупанты 14 раз открывали огонь

22 июня 2021 8:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Несмотря на обстрелы боевиков, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 июня, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Красногоровки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Реклама

Читайте также: ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

С начала текущих суток, 22 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

  • Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Авдеевки враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Не пропусти!
Шеве светит шара: На кого Украина может выйти в 1/8 Евро
Украина еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020
Реклама

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также напомним, на Донбассе боевики ударили из гранатометов.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУ
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУДругие страны
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)Донбасс
"Затронули мазком". Путин и Байден обсудили вступление Украины в НАТОРоссия
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военныйДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять