На Донбассе полицейские нашли тайник с боеприпасами

В Луганской области полицейские нашли ящик с боеприпасами на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского" так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Луганской области.
Как рассказали в ведомстве, правоохранители выявили арсенал боеприпасов в ходе отработки оперативной информации во время обследования территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.
Чтобы спрятать боеприпасы, злоумышленники засыпали тайник мусором.
"Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, 30 подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запааи и около 1500 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.
По факту выявления арсенала боеприпасов открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают владельца боеприпасов.
Напомним, в городе Торецк Донецкой области правоохранители обнаружили тайник со взрывчаткой и арсеналом боеприпасов. Схрон нашли на чердаке нежилого дома.
Кроме этого, в Тернополе на территории школы было обнаружено 104 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Для безопасности школьников руководство учебного заведения решило временно прекратить учебный процесс.
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