На Донбассе полицейские нашли тайник с боеприпасами

Ящик обнаружили рядом с заброшенной шахтой в Приволье

/ Фото: Нацполиция

В Луганской области полицейские нашли ящик с боеприпасами на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого войска Донского" так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Луганской области.

Как рассказали в ведомстве, правоохранители выявили арсенал боеприпасов в ходе отработки оперативной информации во время обследования территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

Чтобы спрятать боеприпасы, злоумышленники засыпали тайник мусором.

"Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, 30 подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запааи и около 1500 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.

По факту выявления арсенала боеприпасов открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают владельца боеприпасов.

Напомним, в городе Торецк Донецкой области правоохранители обнаружили тайник со взрывчаткой и арсеналом боеприпасов. Схрон нашли на чердаке нежилого дома.

Кроме этого, в Тернополе на территории школы было обнаружено 104 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Для безопасности школьников руководство учебного заведения решило временно прекратить учебный процесс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram