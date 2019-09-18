В Тернополе на территории школы нашли сотню артиллерийских снарядов

Боеприпасы лежали на территории школы со времен Второй мировой войны

В Тернополе на территории школы было обнаружено 104 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

Опасная находка была сделана 17 сентября, в 17:45 во время земляных работ в школе №18 на проспекте Степана Бандеры.

На место происшествия были направлены специалисты-взрывотехники, которые идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды калибра 76 мм.

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Спасатели отметили, что для безопасности школьников руководство учебного заведения решило временно прекратить учебный процесс – до полного обследования территории и изъятия опасных предметов.

Напомним, ранее на Донбассе со дна реки Кальмиус подняли боеприпасы, которые могли взорваться в любой момент. Работы проводили пограничники оперативных подразделений возле прифронтового Павлополя.

За два дня водолазы метр за метром обследовали водоем, где, несмотря на предупреждающие знаки, купались и ловили рыбу местные жители. Именно рыбаки и обнаружили подводный схрон и сообщили о нем силовикам.

Отметим, что недавно комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Запорожской ОГА было принято решение поручить специалистам-пиротехникам проверить территорию области на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в Запорожской области жители села Верхний Токмак во время работ на огородах обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Тогда спасатели изъяли шесть минометных мин калибра 82 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 45 мм, а также гранату Ф-1.

Также мы сообщали об обнаружении схрона с крупным арсеналом оружия в Бахмуте. В одном из гаражей жилого сектора города копы и сотрудники военной контрразведки СБУ нашли более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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