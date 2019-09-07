В Черниговской области в гараже нашли арсенал оружия и боеприпасов

Частный предприниматель хранил оружие и продавал его через интернет

В Черниговской области правоохранители разоблачили хранение и сбыт оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, средства поражения хранил в гараже для дальнейшей реализации частный предприниматель из областного центра. Оружие и боеприпасы он собирался продавать через интернет.

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Во время обысков в гараже и дома у фигуранта нашли три пулемета Дегтярева, четыре винтовки калибра 7,62 мм, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу Метис, более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74. Также были обнаружены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудования для восстановления и переоборудования средств поражения.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ.

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Сейчас правоохранители проверяют информация относительно возможного поступления оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Также сообщалось, что во Львове 18-летний парень хранил дома арсенал оружия.

А на Прикарпатье во время проверки анонимного сообщения правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Тайник находился в заброшенном помещении насосной станции.

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