На Донбассе после лесного пожара нашли схрон с гранатометами
Три гранатомета РПГ-26 нашлись после осмотра сгоревшего леса
В лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области 6 мая загорелось около пяти гектаров лесного массива, а во время осмотра территории после того, как огонь был потушен, в лесу нашли три противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Александр Чалый, передает "112 Украина".
"После тушения пожара полицией был обнаружен тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами. Погибших и травмированных обнаружено не было. Пока расследуются все причины и обстоятельства возникновения пожара", – заявил он.
Следственно-оперативной группой факт обнаружения оружия задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.
Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители задержали членов организованной преступной группировки, которая изготавливала и продавала оружие. Совместно с СБУ полицейские изъяли у фигурантов более 60 единиц оружия различной модификации, около полутора тысяч боеприпасов, пластид, электродетонаторы, гранатометы и гранаты
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе после лесного пожара нашли схрон с гранатометами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"