На Донбассе после лесного пожара нашли схрон с гранатометами

В лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области 6 мая загорелось около пяти гектаров лесного массива, а во время осмотра территории после того, как огонь был потушен, в лесу нашли три противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Александр Чалый, передает "112 Украина".

"После тушения пожара полицией был обнаружен тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами. Погибших и травмированных обнаружено не было. Пока расследуются все причины и обстоятельства возникновения пожара", – заявил он.



















Следственно-оперативной группой факт обнаружения оружия задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.

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