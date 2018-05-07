На Донбассе после лесного пожара нашли схрон с гранатометами

Вчера, 09:41

Три гранатомета РПГ-26 нашлись после осмотра сгоревшего леса

Фото: Facebook Татьяны Погукай
Фото: Facebook Татьяны Погукай

В лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области 6 мая загорелось около пяти гектаров лесного массива, а во время осмотра территории после того, как огонь был потушен, в лесу нашли три противотанковых гранатомета РПГ-26. Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Александр Чалый, передает "112 Украина".

"После тушения пожара полицией был обнаружен тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами. Погибших и травмированных обнаружено не было. Пока расследуются все причины и обстоятельства возникновения пожара", – заявил он.

Следственно-оперативной группой факт обнаружения оружия задокументирован и внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее в Донецкой области, на пустыре в населенном пункте Новотроицкое, украинские пограничники выявили крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители задержали членов организованной преступной группировки, которая изготавливала и продавала оружие. Совместно с СБУ полицейские изъяли у фигурантов более 60 единиц оружия различной модификации, около полутора тысяч боеприпасов, пластид, электродетонаторы, гранатометы и гранаты
оружие, Донбасс, луганская область, гранатометы, схрон

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