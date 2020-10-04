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На Донбассе позиции ВСУ снова обстреливали: где велся огонь

4 октября, 07:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

За минувшие сутки в рядах украинских военных обошлось без потерь

На Донбассе оккупанты продолжают нарушать объявленное ранее перемирие. За минувшие сутки, 3 октября, боевики пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице штаба операции Объединенных сил.

Так, из стрелкового оружия боевики обстреляли украинских бойцов в районе Майорска, а из гранатометов разных систем – позиции ВСУ возле Причепиловки и Новоселовки Второй.

На участках возле населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета.

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К счастью, в результате вражеского огня в рядах украинских военных обошлось без боевых потерь и ранений. В ответ на огневые провокации боевиков наши бойцы оружия не применяли.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные показали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики перемирие обстрелы гранатометы режим тишины ООС

Источник: Сегодня

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