В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов боевиков (фото)

В Луганской области СБУ обнаружила арсенал оружия, боеприпасы и взрывчатки диверсионной группы боевиков.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, среди изъятого – противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель", производства РФ.
По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастных к подрывам объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.
Из схрона, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли:
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;
- более 100 гранатометным выстрелов;
- 24 артиллерийских снаряда;
- почти 8 килограммов тротила;
- более килограмма пластида;
- 10 боевых гранат различных модификаций;
- 2 минометные мины;
- противопехотная мина;
- кумулятивный заряд;
- 6 капселей-детонаторов;
- 2 дымовые шашки;
- 17 запалов различных модификаций;
- более 8000 патронов различных калибров.
Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Ранее мы сообщали, что схрон с оружием и боеприпасами обнаружили и в лесополосе в Луганской области.
Также напомним, в Харьковской области нашли огромный тайник со взрывчаткой и боеприпасами.
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