На Донбассе СБУ разоблачила чиновника, обложившего "данью" шахтеров

Чиновник вымогал с руководства шахт деньги за возможность продолжения работы

На Донбассе задержали взяточника, обложившего "данью" шахтеров. Фото: СБУ

На Донбассе СБУ разоблачила чиновника, обложившего "данью" шахтеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f45/d90/5c9f45d90c5b6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f45/d90/5c9f45d90c5b6.jpg 2019-03-30T12:37:26+02:00 Донбасс Чиновник вымогал с руководства шахт деньги за возможность продолжения работы

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении взяток главу управления Гоструда, который обложил "данью" руководителей шахт в Луганской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник вымогал от руководителей предприятий угольной отрасли ежемесячную "дань" в размере от двух до пяти тысяч гривен, обещая "откладывать" сроки устранения обнаруженных нарушений законодательства об охране труда на шахтах", – говорится в сообщении штаба ООС.

По выводам экспертов, игнорирование правил безопасности на объектах критической инфраструктуры могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, которые несли угрозу жизни шахтеров.

Сотрудники СБУ задокументировали почти 20 фактов получения чиновником взяток на общую сумму почти 50 тысяч гривен. Подозреваемый был задержан в собственном кабинете во время получения очередного платежа.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос избрания чиновнику меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Напомним, недавно на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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