На Донбассе скончалась псевдоволнтер, переметнувшаяся к боевикам (фото)

Девушка обманывала украинских военных, после чего скрылась с одним из боевиков в Крым, а затем снова вернулась на Донбасс

Фото: соцсети.

На Донбассе скончалась псевдоволнтер, переметнувшаяся к боевикам (фото) //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/597/879/5c459787933ce.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/597/879/5c459787933ce.jpg 2019-01-21T11:59:00+02:00 Донбасс Девушка обманывала украинских военных, после чего скрылась с одним из боевиков в Крым, а затем снова вернулась на Донбасс

На Донбассе скончалась женщина, которая сначала якобы помогала украинской армии, а затем перешла на сторону боевиков и дискредитировала бойцов ВСУ. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в 2014 году Смирнова Инна из Северодонецка резко стала волонтером и начала помогать подразделениям ВСУ, ездила на позиции, блокпосты с группой других людей. Имела связь с одним из воинов АТО.

"Предположительно после выполнения своей миссии написала пост "как я развела ukrопов" и убежала к своему любимому в оккупированный Крым, который был одним из бойцов российского подразделения "Призрак". Оттуда продолжала писать гадости и дискредитировать военнослужащих ВСУ. В 2016 году появилась в Северодонецке, так как и новый проукраинский аккаунт в ВК (ВКонтакте). Но на старое место жительства, где ее ждали органы, не вернулась и про нее забыли. По новому аккаунту ВК она была ярой "патриоткой" Украины и предположительно и жила в Северодонецке, ничего не опасаясь", – написал "Штирлиц".

Офицер ВСУ добавил, что умерла предательница Украины на днях, 19 января.

Как мы сегодня уже писали, Анатолий Штефан показал уничтоженных на Донбассе боевиков. Он опубликовал фото погибших врагов – как от болезни, так и от пуль украинских военных. "Бригаду-200" пополнили и предатели Украины, и российские наемники.

Напомним, ранее в ВСУ назвали потери боевиков за 2018 год. Как сообщал офицер украинской армии Александр "Гром", по итогам 12 месяцев 2018 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 833 боевиков и 1341 наемник получил ранения различной степени тяжести.

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