Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

На Донбассе скончалась псевдоволнтер, переметнувшаяся к боевикам (фото)

Сегодня, 11:59

Девушка обманывала украинских военных, после чего скрылась с одним из боевиков в Крым, а затем снова вернулась на Донбасс

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
На Донбассе скончалась псевдоволнтер, переметнувшаяся к боевикам (фото) //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/597/879/5c459787933ce.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/597/879/5c459787933ce.jpg Донбасс Девушка обманывала украинских военных, после чего скрылась с одним из боевиков в Крым, а затем снова вернулась на Донбасс

На Донбассе скончалась женщина, которая сначала якобы помогала украинской армии, а затем перешла на сторону боевиков и дискредитировала бойцов ВСУ. Об этом написал в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в 2014 году Смирнова Инна из Северодонецка резко стала волонтером и начала помогать подразделениям ВСУ, ездила на позиции, блокпосты с группой других людей. Имела связь с одним из воинов АТО.

"Предположительно после выполнения своей миссии написала пост "как я развела ukrопов" и убежала к своему любимому в оккупированный Крым, который был одним из бойцов российского подразделения "Призрак". Оттуда продолжала писать гадости и дискредитировать военнослужащих ВСУ. В 2016 году появилась в Северодонецке, так как и новый проукраинский аккаунт в ВК (ВКонтакте). Но на старое место жительства, где ее ждали органы, не вернулась и про нее забыли. По новому аккаунту ВК она была ярой "патриоткой" Украины и предположительно и жила в Северодонецке, ничего не опасаясь", – написал "Штирлиц".

Офицер ВСУ добавил, что умерла предательница Украины на днях, 19 января.

Как мы сегодня уже писали, Анатолий Штефан показал уничтоженных на Донбассе боевиков. Он опубликовал фото погибших врагов – как от болезни, так и от пуль украинских военных. "Бригаду-200" пополнили и предатели Украины, и российские наемники.

Напомним, ранее в ВСУ назвали потери боевиков за 2018 год. Как сообщал офицер украинской армии Александр "Гром", по итогам 12 месяцев 2018 года в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 833 боевиков и 1341 наемник получил ранения различной степени тяжести.

Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, волонтер

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе скончалась псевдоволнтер, переметнувшаяся к боевикам (фото)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десантников подняли по тревоге для отражения "прорыва врага": появилось видео

Сегодня, 10:38

Украинские воины на восьми вертолетах совершил марш к району боевой операции

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:18

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Главарей "Л/ДНР" лишают кормушки: российские кураторы хотят управлять железной дорогой Донбасса

Сегодня, 05:00

В кого-то в РФ родилась «светлая мысль» объединить железки «независимых республик»

На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский боец

Вчера, 18:36

Оккупационные войска с начала суток девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы