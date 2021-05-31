На Донбассе снова неспокойно: где на этот раз стреляли боевики

Боевики вчера применили запрещенное Минскими договоренностями оружие, стреляли в двух направлениях

На Донбассе за прошлые сутки, 30 мая, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских воинов. С начала этих суток обстрелов не зафиксировано.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе Майорского российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты минировали территорию с помощью ручных противотанковых гранатометов.

По позициям ВСУ в районе Золотого-4 оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.

Кроме того, ранее 16-летняя девочка сбежала из "ДНР". Чтобы попасть в Украину, подросток перешел минное поле.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией