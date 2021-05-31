Українська
$ 27,5
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе снова неспокойно: где на этот раз стреляли боевики

31 мая, 07:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики вчера применили запрещенное Минскими договоренностями оружие, стреляли в двух направлениях

На Донбассе за прошлые сутки, 30 мая, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских воинов. С начала этих суток обстрелов не зафиксировано.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В районе Майорского российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты минировали территорию с помощью ручных противотанковых гранатометов.

По позициям ВСУ в районе Золотого-4 оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В тренде
Едва не забрал мусоровоз. Как в Ивано-Франковске спасли выброшенного на свалку младенца
Реклама

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.

Кроме того, ранее 16-летняя девочка сбежала из "ДНР". Чтобы попасть в Украину, подросток перешел минное поле.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военныйДонбасс
В Луганской области копы поймали боевика
В Луганской области копы поймали боевика "ЛНР". Мужчина рассказал о "службе" у оккупантовДонбасс
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную технику
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную техникуДонбасс
Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)
Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)Донбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять