На Донбассе снова обстрелы: где нарушали перемирие

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие и обстреливают позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом рассказали в пресс-центре ООС.
Так, за минувшие сутки оккупанты устроили один обстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Новолуганское. В ООС отметили, что этот выстрел нес провокационный характер и был неприцельным.
Кроме того, с начала текущих суток, 30 июля, враг устроил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского. Там они применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
"С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по назначению", – рассказали в ООС и отметили, что ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.
Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают три дня подряд.
Также ранее на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.
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