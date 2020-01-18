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На Донбассе снова обстрелы: куда ударили боевики

18 января, 07:28

Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных из запрещенных вооружений

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Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

В пятницу, 17 января, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;
  • рядом с Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Васильевки – из стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

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  • два раза рядом с населенным пунктом Орехово – из миномета калибра 120 мм – 4 мины и гранатометов различных систем;
  • неподалеку Луганского – из ручного противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области – 31 и 197 соответственно.

Также украинские военные рассказали о потерях боевиков на Донбассе в 2020 году.

Смотрите также видео, как украинские военные соорудили "подарок" боевикам из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики

Источник: Сегодня

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