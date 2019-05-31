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На Донбассе сотрудник СБУ попался на продаже наркотиков

31 мая, 14:47

Разоблачение наркоторговца провело Государственное бюро расследований

Фото: ГБР

В Донецкой области в отношении сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в торговле наркотиками, ведут досудебное расследование.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, операцию по разоблачению наркоторговца проводило территориальное управление ГБР вместе с подразделением внутренней безопасности СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры Донецкого гарнизона.

По данным следствия, работник спецслужбы привлек к продаже наркотиков гражданского и неоднократно продавал каннабис наркозависимым местным жителям. При попытке продажи очередной партии 30 мая сотрудник СБУ был задержан.

Было открыто уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Решается вопрос объявления задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также, во Львове задержали группу наркоторговцев и изъяли "товара" на 1,5 млн гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".


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Тег СБУ, наркотики, наркоторговля, ГБР

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