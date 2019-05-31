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В Харькове полицейского разоблачили на сбыте боеприпасов

31 мая, 08:48

Мужчина продавал на территории региона патроны для автомата Калашникова

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области на незаконном сбыте боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник хранил боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм в собственном доме. Боеприпасы он продавал на территории региона.

Фото: СБУ

"Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Мелитополе задержали полицейского, который пронес наркотики в изолятор временного содержания для дальнейшего распространения среди арестантов.

А в Днепре на вымогательстве взятки в 20 тысяч долларов был задержан сотрудник полиции из подразделения, которое занимается борьбой наркотиками. Мужчина требовал деньги с местного жителя, обещая не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ

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Тег Харьков, СБУ, боеприпасы, сбыт, полицейский

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