На Донбассе столкнулись грузовик и легковушка: пострадали пять человек

В Донецкой области в жутком ДТП пострадали дети – столкнулись легковушка Mazda 6 и тягач MAN.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что авария случилась сегодня, 6 ноября, в 07:35 на трассе вблизи Курахово. Как выяснилось, водитель легковушки, 40-летний житель Павлограда, не предоставил преимущество во встречном движении, и выехал на узкий участок дороги. Легковушка влетела в фуру, которая ехала напротив.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира легковушки. Среди них – трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик. Пострадавших отправили в Кураховскую городскую больницу.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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