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На Донбассе украинские позиции попали под вражеский огонь

24 февраля, 02:49

Террористы устроили циничную провокацию

Командование Операции объединенных сил сообщает о новом обострении ситуации на Донбассе около полуночи.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой", – сообщает командование.

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Там добавляют, что украинские защитники были готовы к провокации в честь 23 февраля.

"Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое", – говорится в сообщении.

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В командовании напомнили, что украинские бойцы никогда не ведут огонь по домам мирных жителей и не будут этого делать. "Эти преступные действия являются характерными только для российских оккупационных войск", – добавляют военные.

Сейчас Объединенные силы выполняют боевые задачи в усиленном режиме и готовы к вооруженным вражеским провокациям.

Напомним, что с начала минувших суток подконтрольные России боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных "Минском" вооружений.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ВСУ боевики обстрелы минские соглашения режим прекращения огня ООС

Источник: Сегодня

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