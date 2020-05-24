На Донбассе украинские военные попали под обстрел из крупнокалиберного вооружения

В воскресенье, 24 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки, а рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Кроме того, по окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли, используя 120 мм минометы – 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении ведомства.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Напомним, что с начала прошлых суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский защитник был ранен.

А 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных. Один украинский боец получил ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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