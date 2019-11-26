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На Донбассе умер прошедший Иловайский котел и Дебальцево воин

26 ноября, 23:50

У умершего остались жена и сын

/ Фото: Pixabay

В одной из больниц Мариуполя умер боец ​​полка "Азов" Дмитрий Волонтирец (позывной "Волына").

40-летний мужчина умер в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь, сообщает пресс-служба "Азова".

Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В "Азов" пришел из батальона "Донбасс", пройдя Иловайский котел и Дебальцево.

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Он был одним из основателей аэроразведки в полку. Последние годы занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка.

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Фото: azov.org.ua

В 2019 году Дмитрия наградили орденом "За мужество" 3-й степени. У умершего остались жена и сын.

Ранее в больнице имени Мечникова в Днепре умер военнослужащий батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко с позывным "Аджа". Бойцу было 24 года, а сам он родом из Мариуполя. Он был старшим сержантом, разведчиком-наводчиком батальона специального назначения "Донбасс". Тяжелое пулевое ранение в голову он получил еще 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области, тогда его подстрелил вражеский снайпер.

Кроме того, вгоспитале на территории Польши умер участник боевых действий на Донбассе – Николай Гладий.

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смерть Донбасс дебальцево иловайский котел Воин

Источник: Сегодня

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