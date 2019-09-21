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В польском госпитале умер украинский боец

21 сентября, 12:56

Участник боевых действий на Донбассе проходил лечение

/ Фото: Pixabay

В госпитале на территории Польши умер участник боевых действий на Донбассе – Николай Гладий. Об этом сообщили в пресс-службе 53-й отдельной мотострелковой бригады.

"Печальное известие поступило из украинского консульства в Польше, там, на чужбине, в больнице умер участник АТО/ООС ( 53 ОМБр) Гладий Николай Васильевич 18.12.1973 года рождения", – говорится в сообщении.

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Боец родился в Ивано-Франковской области. О дате и времени его похорон сообщит родная сестра военного Оксана Винник.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как в начале месяца бойцы ООС на Донбассе разгромили подразделение боевиков – было уничтожено три человека, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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Польша ВСУ госпиталь военный ато ООС

Источник: Сегодня

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