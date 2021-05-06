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На Донбассе погиб еще один украинский военный

6 мая, 22:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Это уже вторая смерть за сегодняшний день. Украинская сторона проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В результате обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе украинские защитники снова понесли потери – вечером 6 мая погиб еще один боец.

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Об этом сообщили в пресс-центре Оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", – сказано в сообщении.

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Напомним, 27 апреля на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии, в результате погиб боец, еще трое получили ранения.

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А перед тем на Донбассе другой боец был ранен после обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации.

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