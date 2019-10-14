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На Донбассе в День защитника боевики снова нарушили "тишину"

14 октября, 21:32

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого, Лебединского, Водяного, Опытного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вильный из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

Также стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 было сорвано из-за вражеского обстрела.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы режим тишины ООС

Источник: Сегодня

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