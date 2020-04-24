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На Донбассе в детском лагере нашли тайник с оружием и боеприпасами: фото

24 апреля, 15:45

Тина Наринецкая

Схрон обнаружили в заброшенных зданиях лагеря

В районе проведения ООС сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с крупным арсеналом оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Схрон нашли на территории бывшего детского лагеря у поселка Ольгинка. Выяснилось, что его обустроили четверо жителей района. Потом они планировали вывезти оружие и боеприпасы из зоны ООС. Хранили же средства поражения в заброшенных зданиях лагеря.

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"Правоохранители изъяли 12 противопехотных и противотанковых мин, 11 крупнокалиберных снарядов, 28 мин калибра 82 мм, 33 гранатомета РПГ и 38 гранат РГД-5 и Ф-1. Также обнаружено 2 автомата Калашникова и снайперскую винтовку СВД, более 400 боеприпасов к ручному противотанковому и подствольному гранатомету и более 14 000 патронов различного калибра", – рассказали в СБУ.

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Напомним, не так давно в Луганской области в лесополосе правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Также ранее более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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фото СБУ Донбасс Донецкая область тайник схрон ООС

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