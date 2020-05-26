На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Украинский защитник получил пулевое ранение не совместимое с жизнью

Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе, где не утихает вражеский огонь. В результате обстрелов террористов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



"Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

В Командовании выразили соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркнули, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными, а за свои преступления враг понесет заслуженное наказание.

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Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 25 мая, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

О прямом попадании снаряда в блиндаж ВСУ смотрите видео:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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